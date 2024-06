2024-06-23 00:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری حكومەتی هەرێم لە ئیتاڵیا رایدەگەیەنێت، تائێستا 35 تەرمی كۆچبەرەكان دۆزراوەتەوە و 11 كەسیش رزگاركراون رێزان حەمەساڵح نوێنەری…

