2024-06-23 10:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

چین، رۆژی شەممە مانگێكی دەستكردی چینی-فەرەنسی بۆ چاودێریكردنی “تەقینەوەكانی گاما” كە بەهێزترین تەقینەوەكانی گەردوونن، رەوانەی بۆشایی ئاسمان كرد.…

