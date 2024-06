2024-06-23 10:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سوپای ئەمریکا کشانەوەی کەشتیی فڕۆکە هەڵگری USS Dwight D. Eisenhower لە دەریای سوور راگەیاند دوای ئەوەی چەند مانگێک…

The post واشنتۆن کەشتی فڕۆکەهەڵگری ئایزنهاوەر لە دەریای سوور دەکشێنێتەوە appeared first on Esta Media Network.