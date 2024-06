2024-06-23 13:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەرگریی شارستانیی هەولێر رایگەیاند، ئەمساڵ زیاتر لە دوو هەزار دۆنم زەوی بە گەنم چێندراو لە شاری هەولێر…

