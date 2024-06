2024-06-23 14:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پێشمەرگە بڵاویکردەوە، سبەی دووشەممە دەست بە دابەشکردنی هاوکاری مانگی پێنج دەکرێت. وەزارەتەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، لەچوارچێوەی ئەو پشتیوانیە…

The post وەزارەتی پێشمەرگە: سبەی هاوکاری مانگی پێنجی هێزی پێشمەرگە دابەشدەکرێت appeared first on Esta Media Network.