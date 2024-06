2024-06-23 15:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەولێر رایدەگەیەنێت، کاتێک ماتۆڕسکیلێک سەرپێچی هاتوچۆ دەکات کامێرای تۆمارکردنی سەرپێچی دیاریدەکات و ئەو ئۆتۆمبێلانەی لە نزیکین…

The post لەبارەی کامێرای تۆمارکردنی سەرپێچی هاتوچۆی هەولێر روونکردنەوە دەدات appeared first on Esta Media Network.