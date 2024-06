2024-06-23 20:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی قەزای رانیە رایدەگەیەنێت، بڕیاری داخستنی گۆشتفرۆشی بەهزاد لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیی ناحیەی سەركەپكان بەهۆی پابەندنەبوون بە رێنماییەكانەوە درا.…

