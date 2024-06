2024-06-23 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارەبای سلێمانی رایدەگەیەنێت، “ئەو کێشانەی لە چەند فیدەرێکی کارەبای ناوبازاڕ هەبوون چارسەرکران”. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کارەبای سلێمانی لە راگەیەندراوێکدا…

