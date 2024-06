2024-06-23 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ رۆژانی جەژنی قوربان 130 هەزار گەشتیار، سەردانی شوێنە گەشتیاریەکانی ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانیان کردووە. هەڵگورد محەمەد، بەڕێوەبەری گەشتوگوزاری…

The post بۆ رۆژانی جەژنی قوربان 130 هەزار گەشتیار سەردانی سۆرانیان کردووە appeared first on Esta Media Network.