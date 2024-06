2024-06-23 23:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەندروستیی سعودیە، رایگەیاند، “ژمارەی گیانلەدەستدانی حاجییان گەیشتە هەزار و 301 حاجی”. فەهد بن عەبدولڕەحمان، وەزیری تەندروستیی سعودیە رایگەیاند،…

