2024-06-23 23:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی هەولێر رایدەگەیەنێت، ئاگر لە ماڵێك لە گەڕەكێكی هەولێر كەوتەوە و بەهۆیەوە كەسێك گیانیلەدەستدا. بەپێی راگەیەندراوێكی…

