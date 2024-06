2024-06-24 16:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی وەزاریی ئابوریی عێراق بەمەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان هەنگاودەنێت و دانیشتنێکی تایبەت بۆ چارەسەرکردنی تەواوی کێشە ئابورییە…

The post ئەنجومەنی وەزاریی ئابوریی عێراق بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکان دێتە هەرێم appeared first on Esta Media Network.