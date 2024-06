2024-06-24 19:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی گەرمیان رایدەگەیەنێت، لە كفری پیشەوەرێك لەكاتی لەحیمكردنی تانكەرێكدا گیانیلەدەستدا. عەلی جەمال قەدوری، وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی…

The post پیشەوەرێك لەكاتی لەحیمكردنی تانكەرێك گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.