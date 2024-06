2024-06-24 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری هەولێر رایدەگەیەنێت، “گوژمەی یەک ملیار و 500 ملیۆن دینار بۆ چارەسەری گرفتی کەمئاویی هەولێر تەرخانکرا”. لە راگەیەندراوێکی…

