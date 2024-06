2024-06-24 23:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی رایدەگەیەنێت، “بڕیاری لێخۆشبوون بۆ سوودمەندانی قەرزی بچووك بەڕێژەی 20% دەرکرا”. وەزارەتی کار و…

