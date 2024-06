2024-06-25 12:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گەنجێکی تەمەن 22 ساڵان لە پرۆژەی ئاودێریی کەرکوک لە نزیک قەزای دوبز خنکا و توانرا تەرمەکەی دەربهێنرێتەوە. پەیامنێری…

