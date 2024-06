2024-06-25 13:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەسەڵاتی دادوەریی ئوردن بڕیاریدا 19 کەس دەستگیربکات و قەدەغەی گەشت بخاتە سەر 10 کەسی دیکە بە تۆمەتی قاچاخچێتی…

