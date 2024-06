2024-06-25 16:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی دهۆك دەستگیركردنی كەسێك بە تۆمەتی سووتاندنی خوشكێكی خۆی رادەگەیەنێت. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای دهۆك رایگەیاند، لە گەڕەكی ماڵتایێ-ی…

