2024-06-25 16:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

حەیدەر عەبادی سەرۆکی هاوپەیمانی نەسر رایگەیاند، ئەگەری ئەنجامدانی کودەتای سەربازی هەیە و گەلیش پێشوازی لێدەکات. حەیدەر عەبادی لە…

The post حەیدەر عەبادی: ئەگەری كودەتای سەربازی لە عێراق هەیە appeared first on Esta Media Network.