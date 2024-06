2024-06-25 18:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی مەكتەبی هەڵبژاردنی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان رایدەگەیەنێت، هیچ بیانوویەك بۆ دواخستنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان نییە و یەكێتی هەموو…

The post رزگار حاجی حەمە: هیچ بیانوویەك بۆ دواخستنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان نییە appeared first on Esta Media Network.