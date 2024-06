2024-06-26 08:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەركەوتنی 14 ماری بچوك، لە شوێنێكدا كە مارێكی پێگەیشتووی تەنهای لێیە، هاوشێوەی پەرجوو “موعجیزە”یە، لەبەر دوو هۆكار. یەكەم…

The post پەرجوو.. مارێكی نێری “تەنها” 14 تولەماری دەبێت appeared first on Esta Media Network.