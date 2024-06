2024-06-26 13:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کارەبا بڵاویکردەوە، دەست بە گواستنەوەی گاز لە گێلگەی کۆڕمۆڕ بۆ وێستگەکانی کارەبا کرا و لە ماوەی دوو…

The post وەزارەتی کارەبا: لەماوەی دوو کاتژمێری داهاتوودا دۆخی کارەبا ئاسایی دەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.