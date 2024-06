2024-06-26 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی تەندروستی رایگەیاند، حاڵەتێکی تای خوێنبەربوون لە سلێمانی تۆمارکرا. د. سەرکار سورچی، وتەبێژی وەزارەتی تەندروستیی هەرێم بە تۆڕی…

