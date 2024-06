2024-06-26 21:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی عێراق رایدەگەیەنێت، سەرۆك وەزیرانی عێراق پێشوازی لە دیاریكردنی كاتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستان دەكات و پشتیوانی لە…

