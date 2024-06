2024-06-26 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری کارەبای هەرێم لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجومەنی وەزیراندا رایگەیاند، لەم مانگەدا بە تێکڕا 13 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانی دابینکراوە.…

The post وەزیری کارەبا: بە تێکڕا لەم مانگەدا 13 کاتژمێر کارەبای نیشتمانیی دابینکراوە appeared first on Esta Media Network.