2024-06-26 23:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، سبەی لە كاتژمێر 9ی سەر لە بەیانییەوە بۆ ماوەی نزیكەی یەك هەفتە شەقامی بازنەیی…

The post ئاگادارییەك بۆ شۆفێران.. رێگایەك دادەخرێت appeared first on Esta Media Network.