2024-06-27 13:00:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هاوڵاتییانی گەڕەكی ئیسكانی هەولێر بۆ ناڕەزایی نیشاندان بەرامبەر بێ ئاوی خۆپیشاندانی ناڕەزاییان ئەنجامدا و بۆماوەیەك رێگای هاتوچۆی شەقامێكیان…

