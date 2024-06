2024-06-27 13:00:11 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئاسایشی راپەڕین دەستگیركردنی سێ كەس بە تۆمەتی لەحیمكردنەوەی ئۆتۆمبێلی بڕاوە رادەگەیەنێت. بەڕێوەبەرایەتیى ئاسایشى راپەڕین رایگەیاند، هێزەكانیان لە ناوچەى…

The post سێ كەس بە تۆمەتی لەحیمكردنەوەی ئۆتۆمبێلی بڕاوە دەستگیركران appeared first on Esta Media Network.