2024-06-27 13:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سۆران عومەر پەرلەمانتاری عێراق رایگەیاند، تا ئێستا حکومەتی هەرێم لیستی مووچەی مانگی شەش_ی رەوانەی بەغداد نەکردووە. سۆران عومەر…

The post سۆران عومەر: تا ئێستا لیستی مووچەی مانگی شەش رەوانەی بەغداد نەکراوە appeared first on Esta Media Network.