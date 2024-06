2024-06-27 17:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەلایەن سەرۆك كۆماری عێراقەوە خشتەكانی بودجەی ساڵی 2024 پەسەندكران. نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆكایەتیی كۆمار بڵاویكردەوە، لەتیف رەشید، سەرۆك كۆماری…

The post سەرۆك كۆمار بودجەی ئەمساڵی پەسەندكرد appeared first on Esta Media Network.