2024-06-27 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گوژمەی زیاتر لە 557 ملیۆن دینار بۆ جێبەجێکردنی چەند پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری لە هەڵەبجە خەرجکرا. وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار…

The post بڕەپارەیەک بۆ هەڵەبجە خەرجکرا appeared first on Esta Media Network.