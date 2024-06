2024-06-27 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی رۆژئاوای سلێمانی بڵاویکردەوە، 11 تۆمەتبار کە لە رێگەی (سەماعەی قۆپی)ەوە، بەنیازی قۆپیکردن بوون، دەستگیرکران.ئاماژە بەوەشکراوە، پاش…

