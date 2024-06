2024-06-28 10:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرماندەیی هێزە سنوورییەکانی عێراق رایگەیاند، زیاتر لە 90%ی سنوورەکانمان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ بە کامێرای پێشکەوتوو کۆنترۆڵکراون. لە بەیاننامەیەکدا…

The post عێراق کامێرای پێشکەوتووی لە زیاتر لە 90%ی سنوورەکانی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێیدا جێگیرکرد appeared first on Esta Media Network.