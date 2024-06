2024-06-28 15:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری تەندروستیی عێراق دروستکردنی 16 نەخۆشخانەی راگەیاند و دەڵێت، ”ئامانجمان کوالیتی و زیادکردنی خزمەتگوزارییەکانە بۆ هاوڵاتییان”. ساڵح حەسناوی،…

