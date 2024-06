2024-06-28 16:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تیمێکی زانایانی ئەوروپی رایانگەیاند، گۆڕانی کەشوهەوا شەپۆلەکانی گەرمای لە سعودیە زیاتر کردووە و ئەوەش بووە هۆی گیانلەدەستدانی زیاتر…

