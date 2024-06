2024-06-28 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

میدیا عێراقییەکان بڵاویانکردەوە، هەڕەشەی ژەهراویکردن یان تەقاندنەوەی پرۆژە ئاوییەکانی شاری بەغداد هەیە و بەو هۆیەوە رێوشوێنە ئەمنییەکان توندکراونەتەوە.…

