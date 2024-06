2024-06-28 17:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سەنتەری قەزای کۆیە هاوڵاتییەک بە هەڵە منداڵەکەی دەکات بە ژێر ئۆتۆمبێلەکەیەوە و بەهۆیەوە گیانیلەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی کۆیە…

