2024-06-29 10:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پزیشکان ئاماژە بەوە دەکەن کە سوودوەرگرتن لەو خۆراکانەی ریشاڵی خۆراکییان تێدایە باشترین رێگایە بۆ خۆپاراستن لە نەخۆشییەکانی دڵ…

The post ئەو خۆراکانەی لەش لە ژەهر پاکدەکەنەوە appeared first on Esta Media Network.