2024-06-29 15:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی بەکارهێنانی شیری وشک و فرۆشتنەوەی بە نرخی ماستی فرێش، کارگەیەکی دروستکردنی ماست لە سلێمانی داخرا. قائیمقامیەتی سلێمانی…

