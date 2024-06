2024-06-29 18:45:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەسەر رێگای دەربەندیخان – کەلار رووداوێکی سەختی هاتوچۆ روویدا و بەهۆیەوە کەسێک گیانیلەدەستدا و دوو کەسی دیکەش برینداربوون.…

