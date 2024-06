2024-06-29 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان دەرفەتی دامەزراندن بۆ 168 کەس لە قەزای کفری بە شێوەی گرێبەست رادەگەیەنێت. ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان…

The post لە سنووری گەرمیان دەرفەتی دامەزراندن رادەگەیەندرێت appeared first on Esta Media Network.