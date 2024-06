2024-06-29 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فراكسیۆنی یەكێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لەسەر ئۆپەراسیۆنی سوپای توركیا بۆسەر خاكی هەرێم هاتەدەنگ بە پێشێلكردنی سەروەریی خاكی…

