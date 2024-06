2024-06-30 10:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زیاتر لە 400 گەشتیی ئاسمانی لە كەنەدا بەهۆی مانگرتنێكی لەناكاوی كارمەندانی تەكنیكیی فڕۆكە راگیرا. میدیاكان بڵاویانكردەوە، كۆمپانیای وێست…

