2024-06-30 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

خالید شوانی رایگەیاند، لەدوای یەکەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک پرسی بەشداریکردنی لایەنە سیاسییە براوەکان لە حکومەتی خۆجێی یەکلاییدەکرێتەوە.…

The post نوێترین زانیاری لەبارەی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک appeared first on Esta Media Network.