2024-06-30 15:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری هەولێر حاڵەتێکی پشتڕاستکراوەی تووشبوون بە تای خوێنبەربوون راگەیەندرا. بێریڤان عەدنان بەڕێوەبەری کاروباری تەندروستیی هەولێر رایگەیاند، حاڵەتێکی…

