2024-06-30 17:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی یەكێتی رایدەگەیەنێت، دامەزراوەی دادوەریی عێراق دامەزراوەیەکی نیشتمانی، سەربەخۆ و رێزلێگیراوە بافڵ جەلال تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان…

