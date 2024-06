2024-06-30 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژووری بازرگانی و پیشەسازیی سلێمانی پێنج هەلی كاری بەشێوەی گرێبەست راگەیاند و جەختیشدەكاتەوە، ماوەی سێ ڕۆژ مۆڵەت هەیە…

The post لە سلێمانی دەرفەتی دامەزراندن بەشێوەی گرێبەست راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.