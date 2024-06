2024-06-30 19:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، ئاگاداری سەرجەم هاوڵاتییان دەكەین سبەی دووشەممە پشووی بانكییە لە سەرجەم بانكە حكومییەكانی سەر بەبەڕێوبەرایەتیی…

The post وەزارەتی دارایی هەرێم: سبەی پشووی بانكییە لە سەرجەم بانكە حكومییەكانی سەر بەبەڕێوەبەرایەتیی گشتیی بانكە بازرگانییەكان appeared first on Esta Media Network.