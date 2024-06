2024-07-01 01:30:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی دارایی هەرێم رایدەگەیەنێت، ئێوارەی ڕۆژی یەكشەممە وەفدی هەرێمی كوردستان گەیشتنە شاری بەغداد و ئامانج لە سەردانەكە گفتوگۆكردنە…

