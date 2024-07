2024-07-01 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شەوی رابردوو لە کاتژمێر 11:57 خولەک بە کاتی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان سێ بوومەلەرزە لە سنووری گەرمیان روویانداوە، یەکێکیان…

The post شەوی رابردوو سێ بوومەلەرزە لە سنووری گەرمیان روویاندا و وردەکارییەکەیان ئاشکراکرا appeared first on Esta Media Network.